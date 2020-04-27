TBMM Başkanı Şentop'tan ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı

AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:01

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarının, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleri olduğuna işaret etti.

Bunlardan birinin, 27 Nisan 2007'de tarihe "e-muhtıra" olarak geçen müdahale olduğunu hatırlatan Şentop, "Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur.‬" ifadesini kullandı.

Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını kaydetti.