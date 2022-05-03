TBMM Başkanı Şentop'tan bayram diplomasisi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, bayramın ikinci gününde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Muhammed Al Şeyh ve Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile telefonda görüştü.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şentop, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennilerinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler ele alındı.

- İLK TELEFON AZERBAYCAN VE KKTC'YE

İlk olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra mayıs ayında Azerbaycan'da yapılacak Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Toplantısı üzerinde duruldu.

Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Mübarek Ramazan Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyor, şahsınızda Kıbrıs Türkü kardeşlerime sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi. Şentop, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin vurgulandığı görüşmede, son siyasi gelişmeler de ele alındı.

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ile de telefonda bayramlaştı. Görüşmede Özbekistan vatandaşlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şentop, bayramın kardeş ülkeler için yeni başarılara vesile olmasını, halklara, Türk dünyasına ve tüm İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini iletti. Şentop, iki ülke arasında kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- PAKİSTAN İLE PARLAMENTOLAR ARASI GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ile görüşmesinde, Pakistan halkının bayramını kutlayan Meclis Başkanı Şentop, bayramın tüm Müslümanları kaynaştırarak hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin köklü tarihi, dostluk ve kardeşlik bağları olan Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Şentop, Raca Pervez Eşref'i, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ivme kazanmasında parlamentolar arası güçlü iş birliğinin önemine dikkat çeken Şentop, "İlişkilerimizi her alanda daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeliyiz." dedi.

Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Türkmenistan halkının bayramını tebrik etti. Görüşmede, kardeşlik ilişkilerini daha da ileri noktalara taşıyacak adımlar ele alındı.

- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE SUUDİ ARABİSTAN'A BAYRAM TELEFONU

TBMM Başkanı Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile telefonda bayramlaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri halkının bayramını kutlayan Şentop, ortak tarih ve kültür birikimi ve son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle geliştirilen iş birliği ve eş güdümün akabinde TBMM ile Federal Ulusal Konsey arasında kurulacak yakın temasın da iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği görüşmede, iki dost ülkenin güçlü ilişkilerinin, birçok alandaki iş birliğini daha da pekiştireceği vurgulandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan halkının bayramını tebrik etti.

Şentop, gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler sonrasında iki ülke ilişkilerinde yeni bir iş birliği döneminin başladığına inandığını, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın birlikte çalışmalarının, bölgenin güvenlik ve istikrarı bakımından da büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ikili ve bölgesel konuları yakın temas içinde, doğrudan takip etmesinin önemine işaret edildi.

- KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN'A RAMAZAN TEBRİĞİ

Meclis Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefonda görüşerek Kırgızistan halkının bayramını kutladı.

Görüşmede, Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzurunun Türkiye için her zaman önemli olduğunu söyleyen Şentop, iki kardeş ülkenin müşterek dil, din ve kültürleriyle birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti.

Şentop, Türkiye ve Kırgızistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatının rolünün ve etkinliğinin daha da artırılması amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti. TÜRKPA'nın da Türk dünyasında parlamentolar arası ilişkilerin çok taraflı bir zeminde geliştirilmesi için önem verdikleri bir platform olduğuna işaret eden Şentop, PAB Göç Konferansı dolayısıyla kendilerini haziran ayında İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile telefonda görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu söyledi.

Görüşmede bayram tebriğinin yanı sıra iki kardeş ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkiler ile son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.