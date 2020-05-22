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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark olmadığı belirterek, 'Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir.' ifadesini kullandı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 01:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 01:19
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Şentop, İzmir Müftülüğünün, merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ezanın, bin yıllık bir gayretin ve imanın bu topraklardaki mührü olduğuna vurgu yapan Şentop, "Bu yüzden ezan sadece ibadet çağrısı değil, aynı zamanda hürriyetimizin sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

"Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir."

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