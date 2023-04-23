TBMM Başkanı Şentop'tan güreşçilere kutlama mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12'nci şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp ile grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazanan Adem Burak Uzun'u kutladı.

Meclis Başkanı Şentop, "Rıza bir kez daha Avrupa Şampiyonu! Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 130 kilo finalinde altın madalya kazanarak 12'nci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı, şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Milli sporcu Adem Burak Uzun'u da kutlayan eden Şentop, "Bir altın madalya da Adem'den! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Adem Burak Uzun'u gönülden tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.