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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Gergerlioğlu hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gözaltına alınan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, 'Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez.' dedi.

21 Mart 2021 Pazar 09:57 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 10:02
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TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır.

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