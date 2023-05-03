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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'nin 'KAAN' çıkışına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'nin yerli savaş uçağı KAAN'a yönelik tavrına tepki göstererek, 'Türkiye terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir' dedi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'nin 'KAAN' çıkışına tepki
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop soruları cevaplandırdı.

Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin tahıl koridoru ile ilgili başarısını takdir edenler bizim neden ambargo kararına katılmıyor diyor. Öyle olsa nasıl arabuluculuk yapabilir. Türkiye'nin milli hedefleri bölgenin geleceği için çok önemli.

Terör örgütü ile mücadelemizde önemli bir safhaya geçtik.

"TÜRKİYE KUŞATILMAYA MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

Türkiye Terör örgütü mensuplarının bulunduğu her yerde müdahale edebilmektedir. Bu büyük başarıdır. Türkiye sınır ötesi harekatlarıyla planı bozdu. Türkiye terörle iltisaklı siyasetçilerin amaçlarını bozdu. Ne işimiz var sınır ötesinde diyenler bu plana ışık yakmaktadır. Türkiye kuşatılmaya müsaade etmeyecektir, etmemelidir.

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