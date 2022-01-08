8 Ocak 2022 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 00:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi sonrası 'Bana sahip çıkmadı' iddialarına cevap verdi. Şentop Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

Programın başında sayın Genel Başkan diyor ki, 'Ben Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedim verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı devreye girmedi çünkü saraydan talimat alıyor'. Doğrusu ben siyasi partilerin genel başkanlarıyla günlük siyasi polemiğe girmem. Girmem de. Buradan milletimizin doğru bilgilendirilmesi bakımından bu konuya mahsus açıklama yapmak istiyorum.

Ben TBMM Başkanıyım. TBMM Başkanı sıfatı dışında ayrıca hukukçuyum. Bir milletvekilinin anayasada iç tüzükten kaynaklanan haklarının bunlarla ilgili olarak bu haklarla ilgili bir sorun yaşandığında Meclis başkanının ne zaman nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyorum. Ama milletvekillerinin bütün yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman Meclis Başkanı onların her türlü taleplerini karşılayacak bir makam değildir.

"AĞIR BİR ŞEKİLDE HUKUK SINIRLARINI ZORLUYOR"

Meclis başkanlığının günlük siyasi polemikler içerisinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum. Siyasetçilerin sayın genel başkanların kendilerine göre bir planları olabilir. Bir siyasi partinin kurmuş olduğu siyasi planın bir oyuncusu olarak Meclis başkanının davet etmek, olmadığı zaman da Meclis Başkanını ağır bir şekilde hukuk sınırlarını zorlayan bir şekilde hitap etmek yanlıştır çok vahimdir.

"KAMUOYUNU YANILTICI AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR"

Siyasi parti genel başkanları istedikleri gibi konuşsunlar. Kendileri başarısız hissettikleri konularda 'Meclis başkanı benim neden yanımda değil' diye kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Ben şunu ifade ediyorum. Sayın genel başkan 'Ben zaten Milli Eğitim Bakanı'yla görüşme planlamamıştım' dedi. Meclis başkanından böyle bir siyasi çalışmanın bir yerinde yer almasını istemek çok yanlıştır. bunu ifade etmek istiyorum sadece. Başka siyasi tartışmalara girmek istemem bulunduğum makam itibarıyla.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Randevu istedim, TBMM sayın Başkanım randevu alsın diye bir beklentim olmadı. Böyle bir şey söylemedim. Bir milletvekili olarak bakanlığa giderken önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarsa her şeyden önce TBMM Başkanı 'Beyler ne yapıyorsunuz, milletvekili gelebilir, sorusunu sorabilir, görüşmesi yapabilir' diye sorması gerekirdi. Sayın Şentop zaten bunu sormayacaktı. Gerçek anlamda parlamentoda görev yapan kişinin bunu sorması gerekir diye düşünüyordum. Yoksa randevu alsın diye bir beklentim zaten yoktu. Ben TÜİK'e gittim, orada da demir kapı vardı. Sorulmayacak mı, nasıl oluyor da bir milletvekili giderken kapısına kilit vurulur.

ŞENTOP'DAN CEVAP: YÜZLERCE MİLLETVEKİLİ GİTMİŞ

Gerçek Meclis başkanı diyor, bunu vahim buluyorum. Ben gerçek meclis başkanı değilsem gerçek genel başkanı olmadığı aynı minvalde tartışılır. Bunları tartışırken asgari nezaket içinde kalalım. Sayın genel başkan bu dönem boyunca yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta görüştüğü bakanlıktan bahsediyoruz. Bir milletvekilinin bakandan randevu isteyip gittiği engellendiğini yanlış buluyorum. Çok spesifik bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapın. Milletvekili olarak gittim kapılar kapandı, hayır. Yüzlerce milletvekili gitmiş. Ama siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı suçlayamazsınız.