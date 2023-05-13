İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop'tan ''seçim'' mesajı: Aziz milletimiz bu seçimi demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır
Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan ''seçim'' mesajı: Aziz milletimiz bu seçimi demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, 'İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan ''seçim'' mesajı: Aziz milletimiz bu seçimi demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır
ABONE OL

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, demokrasiye ve millet iradesine giden yolların önemli ve o yolun sonunun bugüne kadar ülke ve millet için her daim aydınlık olduğunu belirtti.

Vatandaşların yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için tercihini ortaya koyacağının altını çizen Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır.

Milletimiz, bu süreçte dile getirilen ve kaos ortamına yol açacak mesnetsiz iddia ve korku senaryolarını da boşa çıkartacaktır. Türkiye, bir esenlik ve kardeşlik yurdudur. Bu gerçeğe gölge düşürmek, topraklarımız üstünde husumet kasırgaları estirmek isteyen odaklar, karanlık emellerine nail olamayacaklardır. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.