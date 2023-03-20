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TBMM Başkanı Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı
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Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle toplumun temel yapı taşları, fikir ve gönül dünyasının mimarları olan yaşlıların, Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatımızdaki ayrıcalıklı konumlarıyla her birimizin yüreğinde doğan güneş olan büyüklerimizin en iyi şartlarda, huzur ve refah içinde yaşaması, sadece bugünün değil, milletçe istikbalimizin de garantisidir. Gazi Meclisimizde geçtiğimiz yıl kurulmasına öncülük ettiğim Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun ortaya koyduğu tespit ve önerilerin de kıymetli büyüklerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Vefa ve hürmetle..."

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