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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı

Bursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
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Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu kuzey gişeleri mevkisinde meydana geldi. AK Parti 26'ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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