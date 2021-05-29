TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım, hafızlık eğitimini tamamladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53

14 yaşında olan Ömer Asım Şentop, 11 yaşında hafızlığa başladığını belirterek, eğitimin 20 ay sürdüğünü ve Ağustos 2019'da eğitim sürecini tamamladığını söyledi.



8. sınıf öğrencisi olan Ömer Asım, günlük 3 ila 5 saat arasında eğitim aldıklarını belirterek, ailesinin desteğinin icazet belgesi almasında çok önemli rolü olduğunu kaydetti. Ömer Asım, "Ailemin telkinleri bu süreçte bana güç verdi. Beni dinlediler. Her hatamda yılmamam için bana telkinde bulundular. En çok annem ve ablamdan destek gördüm. Bu süreçte hep yanımda olup, beni dinlediler." dedi.

Hocalarının yardımına da ayrıca vurgu yapan Ömer Asım Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı icazet töreninin çok güzel bir program olduğunu, programda son on süreyi okuduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene gelmesiyle heyecanlarının arttığını söyledi.

Ömer Asım Şentop, ailesine ve hocalarına ayrıca teşekkür etti.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde yapılan törende Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresi'ni okudu.