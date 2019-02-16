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Yıldırım: İstanbul’un da sorunları çözeceğim, hiç kimse endişe etmesin

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Yıldırım, 'İstanbul’un da sorunları çözeceğim, hiç kimse endişe etmesin' dedi.

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TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı programına katıldı. Yıldırım; “Sorunları çözeceğiz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim. Türkiye’de çözdüm. İstanbul’da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin” dedi. 
 
Programa Yıldırım’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakının Ümraniye adayı İsmet Yıldırım, AK Partili ve MHP’li Milletvekilleri, Ümraniye Belediye Başkan adayı Hasan Can ve çok sayıda davetli katıldı. 
 
"AYNI MANEVİYATTAN BESLENEN TABAN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"
 
Programda konuşma yapmak için kürsüye gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kürsüde bir süre ‘Türkiyem’ parçasını dinledi ve eşlik etti. Cumhur İttifakı’nın geçmiş süreçte başarılı bir süreçten geçerek bir çok konuda birlikte hareket ettiklerini hatırlatan Yıldırım; “Cumhur ittifakı ilk defa yerel seçimlerde birlikte hareket ediyor. İnşaallah AK Parti ve MHP’nin birlikte oluşturduğu cumhur ittifakı yine aynı başarıyı gerçekleştirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Samimi olanlarla sahte olanlar bu süreçte bir kez daha kendini gösterecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderlikleri çok ama çok önemli. Aynı milli kökten gelen, aynı maneviyattan beslenen siyasi taban iş birliğini gerçekleştiriyor. Bu işbirliği küçük beyinleri aşacak büyüklükte. Bu aşamaya gelmek çok da kolay olmadı. Cumhur ittifakı hepimizin önünde büyük bir fırsattır. Ne birimizin, ne ötekimizin dediği olmayacak, ikimizin dediği birden olacak. Birlikte kazanacağız” dedi. 
 
"ŞİMDİ BU ŞEHRE BORCUMU ÖDEME VAKTİDİR"
 
Türk milletinin tarihin öznesi olduğunu ifade eden Yıldırım, “Alın terimizi, akıl terimizi dökerek necip milletimizin şahsını, geleceğini yüceltecek işleri biz yaparız. İstanbul on bir yaşındaki Binali’yi, Binali Yıldırım yapan şehirdir. Bu şehre benim borcum var. On bir yaşında Erzincan Refahiye Kayı Köyü’nden topal Dursun’un evladı olarak İstanbul’a geldim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okudum. Meslek sahibi oldum. Aile sahibi oldum. Çoluk çocuk sahibi oldum. Binali Yıldırım oldum. Bu şehre borcum var. Şimdi bu şehre bu borcu ödeme vaktidir” şeklinde konuştu. 
 
"ÜMRANİYE'DE İKİ TANE 'YILDIRIM' VAR"
 
Çok sayıda görevde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bizim de peygamberimizin müjdelediği, Sinan’ın süslediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyerek işgalden kurtardığı, 1994’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı İstanbul’u Cumhuriyetin 100. Yılına taşımaya hazır mısın Ümraniye. Hazır mısın Cumhur. Ümraniye’de iki Yıldırım var. Birisi İsmet Yıldırım, birisi Binali Yıldırım. İsmet Yıldırım’ı en yüksek oyla seçeceksiniz buna hiç endişem yok. Ona oy verirken aman karıştırmayın isimleri, birazını da bana verin. Beni de unutmayın. İstanbul’un mutlu olması Türkiye’nin mutlu olması demektir. Çünkü İstanbul Türkiye’nin özetidir” ifadelerini kullandı. 
 
İstanbul’un bazı sorunlarının olduğunu dile getiren Yıldırım, “Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sorunları torunlara bırakacak değiliz. Sorunları çözeceğiz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim. Türkiye’de çözdüm. İstanbul’da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin” şeklinde konuştu. 

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