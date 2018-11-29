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TBMM Başkanı Yıldırım, birçok yetkisini devretti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, birçok yetkisini başkan vekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devretti. Yıldırım'ın bu kararı Meclis'te işleyişi hızlandırmak ve Başkan'ın iş yükünü azaltmak için verdiği belirtildi.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te işleyişi hızlandırmak ve Başkan'ın iş yükünü azaltmak için birçok yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devretti.
 
26 Kasım'da imzalayarak yürürlüğe soktu
 
TBMM Başkanı Yıldırım, 26 Kasım 2018'de "TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı İmza ve Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi"ni imzalayarak yürürlüğe soktuğu ortaya çıktı.
 
Yönergenin amacı ve kapsamı "imza yetkilerinin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar" şeklinde anlatıldı. Yıldırım'ın TBMM Başkanı olmasının ardından TBMM bürokrasisini hızlandırmak istediği, Meclis Başkanı'na verilen birçok imza yetkisinin "yük" oluşturduğu tespitini yaptığı öğrenildi. "Yükü azaltın" diyen Yıldırım, birçok yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer birim sorumlularına aktaracak düzenlemeyi hazırlattı.
 
 
(Milliyet)

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