TBMM Başkanı Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım büyükelçi eşlerini ağırladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "Türkiye olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Semiha Yıldırım, Ankara'da görev yapan Asya-Pasifik grubu ülkeleri büyükelçilerinin eşlerini ağırladı.

Büyükelçi eşleri, ilk olarak, Meclis'in, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi.

Yıldırım, daha sonra resmi konuta geçen büyükelçi eşleri onuruna yemek verdi. Yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, kadının güçlendirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesinin, ülkelerin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olma ve gelişmişlik seviyelerini ortaya koyma konusunda en önemli ölçütlerden biri haline geldiğini belirtti.

24 Haziran seçimlerinde 104 kadın milletvekili seçildiğine dikkati çeken Yıldırım, cinsiyet eşitsizliğinin, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.

"Güçlü toplumlar güçlü kadınla yaşam bulur"

Semiha Yıldırım, Türkiye'nin, kadının toplumsal ve iş hayatındaki yerini her zaman önemseyen ve bu konuda kadını daha iyi yerlere taşıma amacını güderek çalışmalar yapan ülkelerin başında yer aldığını ifade ederek, Türkiye'de mevzuatın kadın-erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde okuma-yazma seferberliği başlatılarak özellikle kadınların eğitime erişiminin teşvik edildiğini hatırlatan Semiha Yıldırım, "Güçlü toplumların, güçlü kadınla yaşam bulabileceğinin bilinciyle, Türkiye olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları, eşit bir biçimde hak, kaynak ve fırsatlardan yararlanmaları, kadının statüsünün güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kadınlarımız, 15 Temmuz'da ön saflardaydı"

Semiha Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede Türk kadınının ön saflarda olduğuna işaret ederek, "Ellerinde bayraklarla sokağa çıkan kadınlar büyük kahramanlık göstermiş, erkeklerle omuz omuza mücadele etmiş, tanklara karşı cesurca yürümüşlerdir. Bu kadınların kahramanlık hikayeleri, Türk kadınının korkusuzluğunu ve vatanı için neler yapabileceğini ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.