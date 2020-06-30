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TBMM Başkanlığı adaylığı için son gün 6 Temmuz

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM Başkanlığı seçimlerinde aday olacakların isimlerinin, 2 Temmuz Perşembe günü ile 6 Temmuz Pazartesi günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

AA30 Haziran 2020 Salı 16:50 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:50
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Erdoğmuş, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından Meclis Başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin duyuruda bulundu.

27. Yasama Dönemi'nin ilk devresi için yapılan TBMM Başkanlık seçim süresinin 12 Temmuz'da sona ereceğine işaret eden Erdoğmuş, "Başkan adaylarının, başkanın görev süresinin dolmasından önceki 10'uncu gün olan 2 Temmuz 2020 Perşembe günü ile 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir." dedi.

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