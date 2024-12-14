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  • TBMM Başkanlığı ''ücretli akşam yemeği'' iddiasını yalanladı
Güncel

TBMM Başkanlığı ''ücretli akşam yemeği'' iddiasını yalanladı

TBMM Başkanlığı, bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ücreti alınmadığını, aksi iddiaların tamamen yalan olduğunu bildirdi.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
TBMM Başkanlığı ''ücretli akşam yemeği'' iddiasını yalanladı
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ücretsiz, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ücretli olduğuna" dair paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların "tamamen yalan" olduğu bildirilen açıklamada, "TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

DMM'DEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yapılan açıklamada ise, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında polis, asker hariç diğer bakanlık memurlarına ücretsiz yemek verileceği" iddiası doğru değildir.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurul binasında yer alan yemekhanede turnike sistemi bulunmamaktadır.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı personelinin yemeği bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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