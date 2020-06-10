İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanlığı'ndan 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama
Güncel

TBMM Başkanlığı'ndan 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddialarına açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan, 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddiaları üzerine açıklama yapılarak, 'Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir' denildi.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:35
ABONE OL

TBMM Başkanlığı, 'TBMM ana binada koronavirüs karantinası' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan TBMM Genel Sekterliği'nin karantinaya alındığı iddiaları yalanlanarak, "TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanın geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Petrol kuyusundaki yangını söndürmek için 100 mm toplarla vurdular

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.