TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: İsrail, geçmiş zalimlerin akıbeti ne ise o akıbetten kendini kurtaramayacaktır

Yozgat'ta Saraykent Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Bozdağ, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Bozdağ, 29 Ekim 1923'ten 29 Ekim 2023'e kadar çok önemli gelişim yaşandığını vurgulayarak, Türkiye'nin huzur, istikrar, barış ve güven içinde yaşadığını dile getirdi.

Bu huzuru ve istikrarı bozmak isteyenlerin her zaman olabileceğine dikkati çeken Bozdağ, "Dün de oldu, bugün de olacak, yarın da olacaktır ama onlara fırsat vermeyecek bu millet. İstikrarını ve düzenini bozdurmayacak iradenin sigortası aziz Türk milletidir." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin etrafında yaşanan olayların tamamının Türkiye'nin doğrudan güvenliğini etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün bazıları çıkmış, 'Filistin davası bizim dava değildir, Gazze bizim davamız değildir' diye konuşma yapabilme cüretini dahi gösterebiliyor. Ankara'nın güvenliği nereden başlıyor? Sincan'dan mı, Yozgat'tan mı başlıyor? Bilesiniz ki Ankara'nın güvenliği, Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten, emin olun Üsküp'ten, dört bir yandan etrafımızı kuşatan gönül coğrafyamızdaki huzur, barış ve istikrarla doğrudan ilgilidir. Oralarda düzen bozulursa bu bozulan düzenin bize de yansımaları olmaktadır. Onun için Türkiye'nin huzuru, güvenliği, barış ve istikrarı diyorsak etrafımızda da huzur, güven, barış ve istikrarın olması için her şeyi yapmamız lazım."

"ZULMÜNÜ ARTTIRARAK KİMSE ÖMRÜNÜ UZATAMADI, UZATAMAZ"



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Bozdağ, "Gazze'de katliam, ABD'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının gözetimi, nöbetçiliği ve Birleşmiş Milletler'in de takibi altında yapılıyor. Cumhurbaşkanımız sordu, biz de buradan soruyoruz. Rusya'yla Ukrayna arasında savaş çıktığında ayağa kalkan ABD ve Avrupa'ya, 'Burada çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, siviller ölüyor' diye yeri göğü inletenlere soruyorum. Gazze'de yaklaşık 4 bin çocuk öldürüldü, bunlar çocuk değil mi? Gazze'de yaklaşık 3 bin kadın öldürüldü, bunlar kadın değil mi? Gazze'de 9 bini aşkın insan öldürüldü, bunlar insan değil mi? Camiler bombalandı, kiliseler bombalandı. Birleşmiş Milletler'in kontrolünde mülteci kampları bombalandı. Peki burada yaşayanlar insan değil mi?" ifadelerini kullandı.

"ZULÜMLE ÖMRÜNÜ UZATMIŞ BİR DEVLETİ TARİH KİTAPLARI HENÜZ YAZMADI"



Bozdağ, Filistin'de yaşanan olaylara kaşı Türkiye'nin koyduğu tavrın benzerini kimsenin koymadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah, bu millete güç kuvvet versin. Bölgedeki huzur ve istikrarı sağlayacak yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde garantör ülke olma ve yine oraya gıda, insani yardım, ilaç ve benzeri yardımları gönderme konusunda önemli gayretler yapıldı. Türkiye'nin koyduğu tavır benzeri dünyada kimse tavır koymadı. Allah'ın izniyle bu zulüm devam etmeyecek. Zulüm ile abat kimse olmadı. Zulmünü arttırarak kimse ömrünü uzatamadı, uzatamaz. Eninde sonunda zalim, başkasına attığı kurşunların kendine attığı kurşunlar olduğunu fark edecektir. Kanla, gözyaşıyla, zulümle, katliamla, soykırımla ömrünü uzatmış, huzur ve refaha ermiş dünyada hiçbir millet, hiçbir devlet yoktur. İsrail de geçmiş zalimlerin akıbeti ne ise o akıbetten kendini kurtaramayacaktır. Zulümle ömrünü uzatmış bir devleti tarih kitapları henüz yazmadı, bundan sonra da yazmayacaktır."

Konuşmanın ardından Saraykent Belediyesi yeni hizmet binası hizmete açıldı.

Açılışa, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozdağ, Vali Özkan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı da ziyaret etti.