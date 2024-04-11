İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2716
  • EURO
    34,6237
  • ALTIN
    2425.44
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanvekili Bozdağ: milletimizin bize verdiği mesajlar bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir
Güncel

TBMM Başkanvekili Bozdağ: milletimizin bize verdiği mesajlar bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 'AK Parti teşkilatları olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Sandıkta milletimizin bize verdiği mesajları dosdoğru okuyup gereğini yapmak, bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir.' dedi.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Bozdağ: milletimizin bize verdiği mesajlar bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir
ABONE OL

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Şanlıurfalıların iki bayramı bir arada kutladığına dikkati çeken Bozdağ, bugün aynı zamanda kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Başta Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını bayram vesilesiyle temenni ettiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Sandıkta milletimizin bize verdiği mesajları dosdoğru okuyup gereğini yapmak, bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir. Milletimizin verdiği mesajlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şanlıurfa, AK Parti'mizin güçlü olduğu bir yer. Bu seçimlerde elde edilen sonuçlar da bu gücün korunduğunu gösteriyor. İnşallah yeni dönemde bu gücü daha da artırmak milletimizle daha ileri düzeyde buluşmak ve onlarla yol yürümek için yapılması gerekenleri büyük bir titizlikle ve doğru tercihlerle yapmaya devam edeceğiz."

Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Asuman Cevahir Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdurrahim Dusak, Faruk Pınarbaşı ve Hikmet Başak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ile sivil toplum kuruluşu ve parti teşkilatı üyeleri katıldı.

  • TBMM Başkanvekili
  • Bekir Bozdağ
  • AK Parti teşkilatları
  • Seçim sonuçları
  • Sandık
  • Millet mesajları
  • SEO uyumlu etiket
  • Değerlendirme
  • Dosdoğru okuma
  • Gereğini yapmak
  • Öncelik
  • Maksimum 20 karakter
  • Google SEO
  • Etiket üretimi
  • 3 adet
  • Güncel
  • Politika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.