TBMM Başkanvekili Bozdağ: milletimizin bize verdiği mesajlar bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Şanlıurfalıların iki bayramı bir arada kutladığına dikkati çeken Bozdağ, bugün aynı zamanda kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Başta Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını bayram vesilesiyle temenni ettiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Sandıkta milletimizin bize verdiği mesajları dosdoğru okuyup gereğini yapmak, bundan sonra bizim birinci önceliğimizdir. Milletimizin verdiği mesajlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şanlıurfa, AK Parti'mizin güçlü olduğu bir yer. Bu seçimlerde elde edilen sonuçlar da bu gücün korunduğunu gösteriyor. İnşallah yeni dönemde bu gücü daha da artırmak milletimizle daha ileri düzeyde buluşmak ve onlarla yol yürümek için yapılması gerekenleri büyük bir titizlikle ve doğru tercihlerle yapmaya devam edeceğiz."

Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Asuman Cevahir Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdurrahim Dusak, Faruk Pınarbaşı ve Hikmet Başak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ile sivil toplum kuruluşu ve parti teşkilatı üyeleri katıldı.