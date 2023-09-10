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TBMM Başkanvekili Bozdağ: TSK'ya iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki konuşmasıyla ilgili, 'Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.' ifadesini kullandı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 00:19 - Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Bozdağ: TSK'ya iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum
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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftirada bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi, ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. Kırk binden fazla masum insanımızın katili bölücü terör örgütü PKK'ya tek laf etmeyip de peygamber ocağı ordumuza iftira atanlar, hukuk ve insan haklarını kendilerine kalkan yapamazlar.

CHP Tanrıkulu için disiplin hukukunu işletecek ve partiden ihraç edecek mi göreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün müfterilere rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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