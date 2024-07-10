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TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Özen: Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacağız

Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, 'Bir daha bu acıların yaşanmaması, katliamların tekrar edilmemesi, dünyanın hiçbir yerinde etnik temizlik girişimleri olmaması için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Özen: Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacağız
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Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı olduğunu anımsatarak, 11 Temmuz 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenleri andı.

Geçmişi ve tarihi unutmadan, tarihten dersler alarak benzer dramların yaşanmayacağı barış ve huzur dolu bir geleceği inşa etmekle sorumlu olduklarını vurgulayan Özen, "Bosna Hersek'in son 29 yılda yaralarını sarma, sorumlulardan hesap sorma konusunda çok önemli mesafeler katettiğini hep birlikte görmekteyiz. Bir masum insanın ölümü, tüm insanlığın ölümü gibidir. Buna inanarak, bir daha bu acıların yaşanmaması, katliamların tekrar edilmemesi, dünyanın hiçbir yerinde etnik temizlik girişimleri olmaması için Srebrenitsa'yı hafızalarımızdan hiç çıkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in "Unutma evlat, Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan ve akıttığı gözyaşı ile çektirdiği acılar üzerine kuruludur" sözlerini anımsatan Özen, İzetbegoviç'in bu sözleriyle ne kadar haklı olduğunu 29 yıl sonra dünyanın gözü önünde Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırım ile bir kere daha gördüklerinin altını çizdi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten itibaren saldırılarını sürdüren İsrail'in işlediği suçları aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması ve günümüzde İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların bir an önce sonlandırılarak dost ve kardeş Filistin halkının ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir milletin vuku bulabilecek benzer soykırımlara maruz kalmaması, bu soykırımların önüne geçilmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak, Boşnak kardeşlerimizin yanında olmak ve acılarını paylaşmak üzere Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyetle Bosna Hersek'e ziyarete gideceğiz. Srebrenitsa ve Gazze'de yaşamlarını yitiren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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