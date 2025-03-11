Meclis'teki görüşmede konuşan Oktay, iki ülke parlamentosunun her alanda işbirliği içerisinde olmasını arzuladıklarını söyledi.

Romanya'da mevcut durumda 4 bini aktif, 19 bin kayıtlı Türk sermayeli şirket bulunduğunu aktaran Oktay, 8 milyar doları bulan Türk sermayesinin Romanya ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Oktay, ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarında iki ülke arasındaki potansiyelin en üst seviyeye çıkartılması için çaba harcamaları gerektiğini belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkiler açısından 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolar seviyesini yakaladık. Bu, memnuniyet verici. Bir an önce 15 milyar dolarlık hedefi aşıp, 20 milyar doları geride bırakacak potansiyelimizin olduğunu çok net görüyoruz. İnşallah hep birlikte çalışarak, bu seviyeyi çok kısa sürede yakalamayı arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye ve Romanya'nın askeri ve savunma alanındaki işbirliğine dikkati çeken Oktay, "Uluslararası konjonktürde meydana gelen hızlı değişimler karşısında özellikle savunma sanayi işbirliğimizin de son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Son dönemdeki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'daki gerek güvenlik gerek savunma mimarisindeki değişimlerin çok hızlı şekilde yeniden sorgulandığı ve yapılandırılmaya çalışıldığı böyle bir dönemde bu alandaki işbirliklerimizin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Görüşmede, siyasi, askeri, güvenlik, savunma sanayi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda olmak üzere ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Oktay, terörle mücadelede işbirliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Ukrayna'da devam eden savaş, Balkanlar'da barış ve istikrarın temini, Filistin ve Suriye'deki son gelişmeler, Karadeniz'e kıyısı olan devletler arasındaki ilişkiler, AB-Atlantik ve AB içerisindeki gelişmelere yönelik istişareler yapacaklarını kaydetti.

Romanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Titus Corlatean da içinde bulunulan dönemin zor bir dönem olduğunu, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan olaylarla ilgili konuşmak için Türk heyetinin davetini kabul ettiklerini dile getirdi.

Corlatean, bu görüşmenin ülkelerin güvenliği açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.