TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bozdağ, başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Bozdağ, 28. Yasama Dönemi'nin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta demokratik olgunluk içerisinde seçimleri tamamladığını, dünyaya güzel bir örnek sergilediğini belirten Bozdağ, "Meclis, bu dönem tarihi bir değeri taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında seçilen bir parlamento durumunda. O yüzden 28. Dönem milletvekillerimizi, cumhuriyetimizin 100. yılında seçilmiş olmaları, yeni yüzyılı inşa edecek süreçte görev almaları vesilesiyle ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Meclis'te görev yapan ilk başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal eden tüm başkan ve üyelere rahmet diliyorum." diye konuştu.

Bozdağ, TBMM'nin, sorunların çözüm merkezi olduğunu, bu nedenle 28. Dönem parlamento üyelerinin, Meclisin saygınlığına uygun bir çalışma ortamı içerisinde ülkenin ve milletin beklentilerine cevap vereceğine inandığını söyledi.

Meclisin mehabetine yaraşır, birbirine sevgi ve saygı içerisinde, incitmeden, kırmadan, bütün meselelerin özgürce konuşulabileceğinin altını çizen Bozdağ, "Sorunları tartışabileceğimiz en uygun yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Umarım bütün milletvekillerimiz lisanın temizliğine, hitabın düzgünlüğüne, birbirimize sevgi ve saygı esasına bu Meclisin verimli ve olumlu çalışarak, meseleleri çözmesine, milletimize, devletimize hizmet etmesine katkı verecektir. Şimdiden verdiğiniz ve vereceğiniz katkılar için şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gündem dışı söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.