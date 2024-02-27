TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı

Bozdağ, gündeme geçmeden önce iki milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden sonra Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı.

Alkayış, şehrin yüzde 30'unun yıkıldığı depremde, 8 bin 561 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 17 bin kişinin de yaralandığını aktardı.

Kızılay tarafından 9 bin 145 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kartı dağıtıldığını dile getiren Alkayış, hak sahibi vatandaşlara konutlarının teslim edilmeye başlandığını ve kalıcı konutların yapımının devam ettiğini söyledi.

Alkayış, depremin etkilerini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösterdiklerini, sürekli sahada olduklarını, yıkılan şehirlerini eskisinden daha görkemli hale getireceklerini vurguladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Şanlıurfa'nın sorunlarına değinerek bölgede tarım, ulaşım, sağlık başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların sorun yaşadığını anlattı.

Tanal, seçim bölgesinde uçak seferlerinin yetersiz olduğunu, GAP'ın yıllardır bir türlü bitirilmediğini de dile getirdi.