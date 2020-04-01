AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:29

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, dünyanın, insan hayatı ve sağlığı açısından son derece önemli, tehlikeli zamanlardan birini yaşadığına işaret etti.

Usta, daha yeni tip koronavirüs görülmeden önce Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını, salgının durumuna göre yeni ve sıkı önlemler almaya devam edileceğini belirtti.

Virüsün, bilinen bir tedavisi bulunmadığı için alınması gereken en önemli önlemin, enfekte olabilecek kurum ve ortamlardan uzak durmak olacağını vurgulayan Usta, "Salgının kontrol altında tutulabilmesi için devletimiz ve hükümetimiz, alınması gereken her türlü tedbiri hiçbir çekince gözetmeden ivedilikle almaktadır. İnsan hayatı ve sağlığı, bizim için her şeyin önündedir. Devlet, milleti için vardır; bu şiarla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelede en etkili yolun, sosyal ilişkilerin belirli bir süre durdurulması, sosyal mesafenin korunması olduğunu anımsatan Usta, vatandaşlardan da bunun için evlerinde kalmalarının istendiğini kaydetti.

Usta, koronavirüsle mücadelede Türkiye'de sağlık ekipmanı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da belirterek, bu başarının, sağlık alanında atılan adımların ve dev yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Tedbirler kadar, birlik ve beraberlik ruhunun da önemli olduğunu dile getiren Usta, "Birlikte bu hastalığı yeneceğimize olan inancımız ve moral, motivasyonumuzun yüksek tutulması önemlidir. Bu virüs hiçbir sınır tanımıyor. Din, dil, ırk, siyasi parti, ideoloji farkı gözetmiyor. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. İktidar, muhalefet hep birlikte bu mücadeleye omuz vermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da yeni tip koronavirüsün sona ermesi için mutasyona uğraması ya da aşının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aycan, aşı geliştirme çalışmalarının başarılı seyretmediğini, aşının ne zaman üretileceğinin belli olmadığını savundu.

Koronavirüsle mücadele için gereksiz polemiklerin de yapıldığını dile getiren Aycan, "Şunu yerseniz hastalık bulaşmaz" gibi sözlerin, inandırıcı olmadığını söyledi. Aycan, bunu bir hekimin söylemesinin ise çok ayıp ve etik dışı davranış olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarına bu süreçte destek verilmesi gerektiğini belirten Aycan, sağlıkta şiddet yasasının çıkartılmasını, enfekte olan sağlık çalışanlarının bu durumunun, meslek hastalığı ya da iş kazası olarak kabul edilmesini önerdi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ise 2. İnönü Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bu zaferin kazanılması için ülkenin her köşesinde vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için hayatını ortaya koyanlar ile şehitlere minnet duyduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.