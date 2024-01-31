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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı
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Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, şehirde devam eden 59 proje ile toplamda 171 projenin mevcut olduğunu söyledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'nın gündeminin deprem olduğunu belirterek, Malatya'da 74 konteyner kent kurulduğunu, 117 bin vatandaşın konteyner kentte ikamet ettiğini, köy konutlarının 7 bin 900'ünün ihalesinin yapıldığını, 3 bine yakınının teslimatını gerçekleştireceklerini söyledi.

"Hak sahibi olan herkes ev sahibi olacaktır." diyen Fendoğlu, Malatya'da 3 bin konteyner iş yerine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

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