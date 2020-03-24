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Güncel

Asgari ücrete kovid-19 desteği! TBMM'de kabul edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

24 Mart 2020 Salı 22:01 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 22:16
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye’yiz. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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