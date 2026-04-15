TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da görüşmeler öncesinde söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, haftaya Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.