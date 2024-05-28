İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1914
  • EURO
    34,9992
  • ALTIN
    2432.7
  • BIST100
    10685.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı
Güncel

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 17:02 - Güncelleme:
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı
ABONE OL

Komisyonun faaliyetleri hakkında bilgi veren Yurdunuseven, "28. Yasama Döneminde alt komisyonumuza ihlal bazında bazı ana başlıklarda 3 bin 370 başvuru yapıldı. Keyfi tutum ve işlemlerin yapılmasından 628, fiziki koşulların iyileştirilmesinden 258, kötü muameleden 204, nakil sorunundan 340, sağlık sorunundan 334, cezaevlerindeki diğer sorunlardan 385, yasal düzenleme talebinden 206, tutuklu süresi ve yeniden yargılama talebi gibi alanlarda ise yaklaşık 400 başvuru yapıldı." diye konuştu.

Komisyonda, Erzurum ve Erzincan'daki cezaevi ve infaz kurumlarının ziyaret edilmesine de karar verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.