  • TBMM kararı resmileşti: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak
Güncel

TBMM kararı resmileşti: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

TBMM'de alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler kapsamlı şekilde incelenecek.

AA24 Nisan 2026 Cuma 01:03
TBMM kararı resmileşti: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarına ilişkin araştırma komisyonu kurulacak
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar İle Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

  • şanlıurfa okul saldırısı
  • kahramanmaraş okul saldırısı
  • resmi gazete

