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TBMM kararları Resmi Gazete'de

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar ile bazı komisyonların Meclis tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede 12 Nisan 2018’de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulacak Meclis Araştırma Komisyonu 12 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi ise başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilecek.

- BAZI KOMİSYONLAR MECLİS TATİLDEYKEN ÇALIŞABİLECEK

TBMM Genel Kurulunun bazı komisyonların Meclisin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararlar doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu Meclisin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.

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