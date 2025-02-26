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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı
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Altınok, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyonun çalışma takvimine ilişkin bilgiler paylaştı.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinleyeceklerini, 28 Şubat Cuma günü ise yangının meydana geldiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de inceleme yapacaklarını anlatan Altınok, gelecek hafta salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği yetkililerinin sunum yapacağını kaydetti. Altınok, "Çalışmalarımızın hayırlara vesile olması diliyorum. Bu tür olayların bir daha meydana gelmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Usul üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılacak sunumu Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Altınok ile AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Başarır'a tepki gösterdi. Tartışmanın sürmesi üzerine Altınok, toplantıya ara verdi. Bu sırada CHP milletvekilleri toplantıyı terk etti.

- "BİZ, MUHATABIMIZ OLAN KURUMLARI ÇAĞIRIYORUZ"

Aranın ardından konuşan Altınok, TBMM'nin yüce iradesi ve tüm partilerin ortak teklifiyle kurulmuş bir araştırma komisyonu olduklarını belirterek, komisyonun neler yapabileceğine ilişkin İçtüzük ve mevzuat hükümlerinin belli olduğunu söyledi.

"Bizim muhatabımız Kültür ve Turizm Bakanlığı. Biz Bakanlığa yazarız, Bakan gelirse başımızın üstüne, Bakan Yardımcısı gelirse başımızın üstüne." diyen Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, muhatabımız olan kurumları çağırıyoruz. Bakana, kurum başkanlarına yazı yazmıyoruz. Onlar, kurumu temsil edecek kişileri gönderiyor. Bunu istemenin de usul ve yönteminin, Meclisin usul ve yöntemlerine uygun olması gerekiyor. Talepler uygun olur, olmaz eleştiririz ama hiçbir arkadaşımızın, yüce Meclis çatısı altında bulunan arkadaşlarımızın, her partiden arkadaşlarımızın bulunduğu ve gerçekten büyük emek verdiği bir komisyona 'tiyatro oynanıyor' diye söylenmesini şahsım ve komisyon üyelerim adına kabul etmem mümkün değildir. Tiyatro oynamıyoruz biz burada. Burada 78 insanımız rahmeti rahmana kavuşmuştur. Onların maneviyatına saygı duyabilme adına daha ölçülü bir dil kullanmamızın doğru olacağını düşünüyorum."

Komisyonda AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki gösterdi.

Altınok'un konuşmasının ardından DEVA Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri de toplantıyı terk etti.

Komisyonda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan sunum yapıyor.

  • TBMM Kartalkaya
  • Yangın Araştırma
  • Selami Altınok

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