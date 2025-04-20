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  • TBMM kürsüsünde çekiçle telefon kırmıştı! Eski CHP'li vekil Erbay'a tazminat cezası
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TBMM kürsüsünde çekiçle telefon kırmıştı! Eski CHP'li vekil Erbay'a tazminat cezası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 2022'de kürsüde konuşma yaparken cep telefonu kıran dönemin CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

AA20 Nisan 2025 Pazar 11:18 - Güncelleme:
TBMM kürsüsünde çekiçle telefon kırmıştı! Eski CHP'li vekil Erbay'a tazminat cezası
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TBMM Genel Kurulunun, 12 Ekim 2022'deki birleşiminde dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma yaparken kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı.

TBMM'DEN ERBAY'A MADDİ TAZMİNAT DAVASI

TBMM Başkanlığı, kürsünün tahrip edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde Erbay hakkında maddi tazminat davası açtı.

Erbay'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, kürsüye koyduğu sünger üzerinde cep telefonunu kıran müvekkilinin, her türlü tedbiri alarak kürsünün zarar görmesini engellediğini ileri sürdü.

Yapılan yargılama sonrasında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ BURAK ERBAY'A 10 BİN 800 LİRA TAZMİNAT CEZASI

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı, istinaf kanun yoluna başvurarak davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak Erbay'ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Dairenin kararında, Erbay'ın kürsüye şiddet uygulayarak zarar verdiğinin kamera görüntüsü ve aynı gün düzenlenen tutanak ile sabit olduğu belirtildi.

Eski milletvekili Erbay'ın eylemi ile meydana gelen zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunduğu vurgulanan kararda, ilk derece mahkemesince davacı kurumun zararını karşılayacak maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddedilmesinin doğru olmadığı belirtildi.

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