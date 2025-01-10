İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4285
  • EURO
    36,3134
  • ALTIN
    3060.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Suriye'nin istikrarı ve güvenliği Türkiye içinde önemli
Güncel

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Suriye'nin istikrarı ve güvenliği Türkiye içinde önemli

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin istikrarı için herkesin atılan olumlu adımları desteklemesi gerektiğini bildirdi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 20:54 - Güncelleme:
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Suriye'nin istikrarı ve güvenliği Türkiye içinde önemli
ABONE OL

Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Bisiklet Dağıtım Programı'na katılıp ardından Payallar Devlet Hastanesi ve Hükümet Konağı şantiyelerini inceledi.

Çavuşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'ya 5 bin kapasiteli uluslararası standartlarda bir kapalı spor salonunu kazandıracaklarını söyledi.

Mahmutlar Mahallesi için de bir spor salonu inşa edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, Alanya'nın olimpik yüzme havuzu yenileneceği bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, spor lisesinin bulunduğu bölgeye bir yüzme havuzu yapacaklarını aktararak, ilçede sağlıktan eğitime, ulaşımdan doğalgaz çalışmalarına kadar birçok alanda yatırımlar yapılacağını ifade etti.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLER

Suriye'de zalim Esed rejiminin yıkıldığını ve ülke için yeni bir imkan doğduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu fırsat iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Daha önce Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı yatırımlar ve sağladığı imkanlar sayesinde 700 bine yakın Suriyeli gönüllü bir şekilde dönmüştü. Esed rejimi yıkıldıktan sonra bu dönüş daha da hızlandı." dedi.

Çavuşoğlu, insanların dönebilmesi için de Suriye'nin imarı ve inşası konusunda uluslararası toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu gündeme getirdi. İçeride kriz olduğu için ülkenin geleceği konusunda herkes endişe duyuyordu. Özellikle batılı ülkeler, ülkenin yeniden inşası konusunda biraz çekimser davranıyordu ama şimdi bir fırsat var, Suriye'nin istikrarı için herkesin atılan olumlu adımları desteklemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, dönen insanların elektrik, su, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması, Suriye'nin yeniden inşası için de fonların ayrılması gerektiğini kaydetti.

"SADECE BATILI ÜLKELERDEN MEDET BEKLEMEMEK LAZIM"

İnsani konularda çok hassas bir ülke ve millet olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece batılı ülkelerden medet beklememek lazım. Onların farklı çıkarları planları olabilir ama özellikle Körfez ülkeleri, Arap dünyası ve İslam dünyası olarak bu duyarlılığı herkesten daha fazla göstermemiz gerekiyor. Suriye'nin istikrarı, güvenliği, sınır ve toprak bütünlüğü Türkiye içinde son derece önemlidir, hassastır. Türkiye bu doğrultuda her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağ duyulu şekilde adımlarını atacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.