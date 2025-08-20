İSTANBUL 28°C / 18°C
Güncel

TBMM önünde araç yakan şahıs tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını yakan kişi, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan tutuklandı.

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
TBMM önünde araç yakan şahıs tutuklandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını yakan kişi, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

TBMM önünde 33 FC 312 plakalı aracını yakan M.E.F., yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan hakkında soruşturma başlatılan M.E.F., mahkemeye sevk edildi.

M.E.F'nin Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ÇANKAYA'DA ARAÇ YAKAN KİŞİNİN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankaya'da araç yakan kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini belirterek NSosyal'deki hesabından şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir."
