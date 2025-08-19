Ankara'da psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen M.E.F., TBMM önünde otomobilini ateşe verdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir" denildi.

Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.



�� Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı... pic.twitter.com/4rLgil4ssn — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 19, 2025

"16 FARKLI SUÇTAN KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir

YERLİKAYA'DAN TBMM ÖNÜNDE ARAÇ YAKMA EYLEMİNDE BULUNAN ŞAHSA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Şahsın, aralarında 'Hırsızlık', 'Motorlu Taşıt Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.