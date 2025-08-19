İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8934
  • EURO
    47,8384
  • ALTIN
    4396.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM önünde araç yakma eylemi! Bakanlık nedenini açıkladı
Güncel

TBMM önünde araç yakma eylemi! Bakanlık nedenini açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde araç yakma eylemi gerçekleştiren M.E.F.'in çok sayıda suç kaydı olduğu ve psikiyatri tedavisi gördüğü İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada, 'Şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir' ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da TBMM önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Ağustos 2025 Salı 13:06 - Güncelleme:
TBMM önünde araç yakma eylemi! Bakanlık nedenini açıkladı
ABONE OL

Ankara'da psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen M.E.F., TBMM önünde otomobilini ateşe verdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir" denildi.

"16 FARKLI SUÇTAN KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir

YERLİKAYA'DAN TBMM ÖNÜNDE ARAÇ YAKMA EYLEMİNDE BULUNAN ŞAHSA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Şahsın, aralarında 'Hırsızlık', 'Motorlu Taşıt Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

  • araç yakma eylemi
  • suç kaydı
  • psikiyatri tedavisi

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.