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TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank'tan gençlere çağrı: Hayal edin ve o hayallerin peşinden gidin

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan gençlere tavsiyelerde bulundu. Varank, gençlerden hayallerinin peşinden koşmalarını isteyip, 'Ben yapamam' dememeleri konusunda cesaret verdi.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank'tan gençlere çağrı: Hayal edin ve o hayallerin peşinden gidin
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Adana'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile Komisyon üyeleri, Demirören Medya Grubu'nun standını ziyaret etti. Komisyon üyeleri, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de bir araya geldi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank da stand içerisinde yer alan podcast odasında Radyo D'nin konuğu oldu.

"EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAYABİLMEK ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

TEKNOFEST'in Türkiye'nin sahiplendiği bir marka haline geldiğini anlatan Varank, "TEKNOFEST'te yarışmacı kardeşlerimize farklı kategorilerde yarışacakları görevler veriyoruz. Bu alanda proje ve fikirlerini ortaya koyan gençlerimiz yarışıyorlar. Neticede en güzel fikir ve ürünü ortaya koymaya çalışıyorlar. Gençlerimiz aynı zamanda insansız sualtı araçlarından nükleer teknolojilere kadar farklı alanlarda projeler ortaya koyarak yarışmayı gerçekleştiriyor. İlerde bu alanlarda çalışma yapacak gençlerimizi yönlendirebilmek, onlara yatırım yapabilmek ve onların eğitimlerine katkı sağlayabilmek adına çok önemli" dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

TEKNOFEST'e vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Varank, festivalin çok güzel geçtiğini kaydetti. Varank, gençlere, hayallerinin peşinden koşmaları ve 'Ben yapamam' dememeleri konusunda cesaret veren Varank, devletin bu alanda çeşitli destekler sunduğunu da vurgulayarak, "Gençlere öğüdümüz şu olsun; mutlaka hayallerinin peşinden koşsunlar, 'Ben yapamam' demesinler, 'Ben başaramam' demesinler, 'Bu zor' demesinler. Hayal etsinler ve o hayallerinin peşinden gitsinler. Bu yıl TEKNOFEST'e 1 milyon 650 bin genç katıldı. Dünyada bu manada çok gencin katıldığı teknoloji etkinliği yok. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilgi artarak devam edecek" diye konuştu.

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