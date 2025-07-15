TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'u 15 Temmuz gecesi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiğini anımsattı. Kendisinin o gece Genel Kurul kürsüsünde hükümet adına konuşma yaparken TBMM Kampüsü'ne bombalar atıldığını aktaran Bozdağ, saldırı sonrası Genel Kurul salonunda yaşananları dile getirdi. İlk düşen bombanın ardından Başkanlık Divanı'nda milletvekillerinin Meclis Başkanı Kahraman'a "Genel Kurul'u kapatalım, sığınağa gidelim, burada sağduyuya, devlet aklına ihtiyaç var" çağrısında bulunduğunu aktaran Bozdağ, milletvekillerinin bu sözleri üzerine konuşmasını keserek Divan'a yöneldiğini ve Meclis Başkanına "Başkanım, lütfen Genel Kurul'u kapatmayın. Meclis çalışsın. Eğer kapatırsak halk 'Meclis, bunlardan korktu' der meydana gelmez, meydanda olan da meydanda durmaz. Bize düşen burada ölmektir. Gitmek isteyen varsa buyursun gitsin" dediğini söyledi.

10 METRE İLERİ ATSALARDI...

Meclis'te, dış kulisteki iç bahçeye büyük zarar veren bombanın atıldığı yeri gösteren Bozdağ, "Buranın üzeri açık ve ışık yandığı zaman sanki Genel Kurul gibi anlaşılıyor. Muhtemeldir ki FETÖ'cü teröristler buranın Genel Kurul olduğu zannıyla bombayı buraya attılar. Eğer 10 metre daha ileri atsalar zaten Genel Kurul orası. Buradaki ışık onları yanıltmış olabilir. Hedef doğrudan Genel Kurul'du" açıklamasında bulundu.