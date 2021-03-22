İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8953
  • EURO
    9,4117
  • ALTIN
    439.073
  • BIST100
    1393.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düştü
Güncel

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düştü

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir ağacın üzerine düştü.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:25
ABONE OL

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti, olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmeye çalışan bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde basın toplantısı düzenlediği sırada ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.