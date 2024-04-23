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TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Türkiye'nin boynunun borcudur

23 Nisan Özel Oturumu'nun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Yeni anayasa mecburidir, Türkiye'nin boynunun borcudur. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak.' dedi.

23 Nisan 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Türkiye'nin boynunun borcudur
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Özel Oturumu'nun açılışında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* İlk meclis, millettin tek temsilcisidir. Hiçbir şekilde milletin adına karar verme yetkisini kimseye bırakmamıştır.

* Bugünkü TBMM de devlet kuran bir meclis olma hissiyatını asla ıskalamamalıdır.

* Yeni anayasa mecburidir, Türkiye'nin boynunun borcudur. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak. Partilerle temas kurup süreci başlatacağız.

* TBMM'nin üzerine düşen büyük hassasiyet, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, toplumsal bütünlüğümüzden asla taviz vermeden Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki milli ortak hedeflerimize yürüme kabiliyetini kullanabilmektir.

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