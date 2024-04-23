TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Özel Oturumu'nun açılışında konuştu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* İlk meclis, millettin tek temsilcisidir. Hiçbir şekilde milletin adına karar verme yetkisini kimseye bırakmamıştır.
* Bugünkü TBMM de devlet kuran bir meclis olma hissiyatını asla ıskalamamalıdır.
* Yeni anayasa mecburidir, Türkiye'nin boynunun borcudur. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına alacak. Partilerle temas kurup süreci başlatacağız.
* TBMM'nin üzerine düşen büyük hassasiyet, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, toplumsal bütünlüğümüzden asla taviz vermeden Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki milli ortak hedeflerimize yürüme kabiliyetini kullanabilmektir.