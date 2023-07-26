TBMM'de yumruklu kavga iddiası, gündemi sarstı. İddiaya göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruklu saldırısına uğradı. Bunun üzerine açıklama yapan Mustafa Sarıgül, iddiaları yalanladı.

"Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" ifadesini kullandı.

Turan Tüysüz ile aralarında yumruklu kavganın geçmediğini, söyleyen Mustafa Sarıgül, Turan Tüysüz'den şikayetçi olmayacağını da vurguladı. Ancak ANAP Milletvekili Turan Tüysüz ise Mustafa Sarıgül'ün iddialarını yalanladı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını açıkladı.

"Yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP'den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" çıkışı yaptı. Turan Tüysüz, Mustafa Sarıgül'ün 'aramızda yumruklaşma geçmedi" dediği olayla ilgili şoke eden bir iddia ortaya attı...

"Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis'in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" açıklamasını yaptı.