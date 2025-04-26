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TBMM'de 'Can Atalay' oldubittisi! Yanlış kararı okutmuş

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davasında hüküm giyen Can Atalay'la ilgili karar hükmünü oldubittiye getirerek okuttu. Ancak Karaca'nın Meclis kürsüsünden korsan olarak okuttuğu kararın yanlış karar metni olduğu ortaya çıktı. Karaca'nın okuttuğu karar 2023 tarihli. Anayasa Mahkemesi ise 2024 yılında aldığı ikinci kararla eskisini hukuken geçersiz duruma düşürmüştü.

Yeni Şafak26 Nisan 2025 Cumartesi 08:41 - Güncelleme:
TBMM'de 'Can Atalay' oldubittisi! Yanlış kararı okutmuş
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CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis kürsüsünden korsan olarak okuttuğu TİP'li Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının yanlış karar metni olduğu ortaya çıktı. Karaca'nın mayıstaki Meclis Başkanvekili seçimlerinde yerini garantiye alıp tekrar partisinin adayı olmak için yaptığı "Atalay" girişimi Meclis gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karaca'nın CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez'e okuttuğu karar 2023 tarihli.

AYM'nin 2024 yılında aldığı ikinci kararla bu tarihte verilen hüküm de hukuken geçersiz duruma düşüyor. Bu yüzden Karaca'nın okuttuğu karar, AYM içtihatlarına göre de yok hükmünde.

Meclis'in hukukçu milletvekillerinden olan Karaca'nın, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği 21 Aralık 2023 tarihli kararı okutması dikkat çekti.

Bu karar; Yargıtay tarafından uygulamaya alınmadığı için AYM'ye bu kez ana muhalefet partisi olarak CHP başvuruda bulunmuştu. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme, 1 Ağustos 2024'te ikinci bir karar alarak Atalay'ın serbest bırakılmasını yinelemişti. Ancak bu karar TBMM'ye gönderilmediği için Meclis gündemine de alınmadı.

Ayrıca karar bir önceki başvurudan sonra yapılan başvurunun sonucunda geldiği için hukuken anlamını yitirmiş oluyor.

TBMM'de CHP'den Can Atalay oldubittisi

Kuralları hiçe sayan Karaca için karar
  • Gülizar Biçer Karaca
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