TBMM'de devir teslim

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

Törende konuşan Şentop şu ifadeleri kullandı:

Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis'tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli'ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak.