İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

TBMM'de devir teslim

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

2 Haziran 2023 Cuma 13:21 - Güncelleme:
TBMM'de devir teslim
ABONE OL

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

Törende konuşan Şentop şu ifadeleri kullandı:

Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis'tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli'ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.