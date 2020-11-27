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TBMM'de dört parti Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararını kınadı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı

27 Kasım 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:23
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