TBMM'de görüşülen e-ticarete yönelik kanun teklifindeki görüşmeler tamamlandı

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, dünyada büyüyen e-ticaret hacminin Kovid-19 salgını döneminde rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Dünyadaki e-ticaret hacminden rakamlar paylaşan Başkan, "2020 verilerine göre bu alandaki en büyük payı 2,31 trilyon dolarla Çin alırken, ABD 961 milyar dolarla ikinci, AB ise 425 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bunların dışında kalan diğer tüm ülkelerin toplam e-ticaret hacmi Çin'in yarısı kadar. Ülkemizde ise 2019'da yüzde 9,8 olan e-ticaretin genel ticarete oranı yaklaşık 2 katına çıkarak 2021'de yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILIYOR"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da kanun teklifi ile piyasaların adil ve etkin şekilde işleyebilmesinin yanında KOBİ ve esnafın haklarının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Pazaryerlerinin, kendilerine ulaşan satış bedelini satıcıya 5 iş günü içinde ödemesinin sağlanacağını vurgulayan Çolakoğlu, "Pazaryerince satıcıların kampanyalı mal ve hizmet satışına zorlanmasının önüne geçilecek. Pazaryerlerinin, satıcıların satış fiyatlarına tek taraflı değişiklik yapmaları, haksız ticari koşul olarak kabul edilecek. Pazaryerleri ile satıcılar arasındaki ticari koşulların sözleşmeye bağlı olması ve bu sözleşmeye şeffaflık ekseninde satıcıların kolaylıkla ulaşabilmesi de sağlanacak. Ayrıca herhangi bir hizmet verilmediği halde satıcılardan bedel alınması engellenmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Satıcıların, diledikleri zaman kendilerine ait verileri diğer pazaryerlerine taşımalarının önünün açılacağını ifade eden Çolakoğlu, "E-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi, etkin rekabetin sağlanması açısından önemli bir adım atılıyor." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.