TBMM'de HEDEP gerginliği! Bahçeli'yi hedef alan Gergerlioğlu'na sert tepki

TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi. "Sözlerini kendisine iade ettiğini" belirten Gergerlioğlu, "Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu'nun sözlerini iade ettiğini söyleyerek, "Sen ağzını topla. Genel Kurula hitap etmiyor, haddini bilmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Genel Kurulunda mehabetine, adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyor. Hem Genel Kurulu hem kendi grubunu da provoke ediyor" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu Akçay'a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.