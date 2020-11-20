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TBMM'de HES kodu dönemi

TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına geçildi.

DHA20 Kasım 2020 Cuma 14:05 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 14:05
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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı. Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve 'risksiz' bilgisinin ardından girişe onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

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