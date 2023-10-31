TBMM'de milletvekillerine ''sigara yasağı'' hatırlatması! Hassasiyet gösterilmesi istendi

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu tarafından milletvekillerine "sigara yasağı" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün ürünlerinin tüketilemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirtildi.

"TBMM'de Tütün Ürünlerinin Kullanılması ve Zararlarının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile TBMM'ye ait hizmet binalarının, milli sarayların ve sosyal tesislerin kapalı alanları ile araçlarda tütün ürünlerinin kullanılmasının önlenmesine dair işlemlere yönelik usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Milletvekillerimizin kanunları ihdas eden makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsilcileri olarak kanun hükümlerine uyma konusunda oldukça duyarlı ve yürütülen çalışmaları samimiyetle destekledikleri bilinmektedir. Ancak son zamanlarda başta milletvekili çalışma ve danışman odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası içerisindeki kapalı alanlar olmak üzere TBMM Yerleşkesi içerisindeki kapalı alanlarda sigara içildiğine dair bizzat milletvekillerimizden ve birçok şahıs tarafından bu durumdan duyulan rahatsızlıklara ilişkin şikayetler geldiğinden belirtilen hükümlerin hatırlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur."

Yazıda, bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.