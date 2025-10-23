İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

TBMM'de Sayıştay seçimi... 5 yeni üye belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

23 Ekim 2025 Perşembe 01:46
TBMM'de Sayıştay seçimi... 5 yeni üye belirlendi
Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

