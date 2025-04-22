TBMM'de Meclis Başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimleri, 15 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç mayıs ayında başlayacak.

Başkanlık için bir yasama döneminde 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılarak bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

HSK seçimlerinde nitelikli çoğunluk birinci turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak.

RTÜK seçimleri ise gizli oyla yapılacak ve oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydıyla en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak.